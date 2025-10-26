MOGGIO: ‘FIABA’ FINISCE IN UNA FORRA, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

MOGGIO – Momenti di apprensione questa mattina nel territorio di Moggio, a circa 1.500 metri di quota, dove intorno alle 11:15 è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per il recupero di un cane scivolato in una forra.

Sul posto è intervenuta una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Lecco: uno degli operatori si è calato nel dirupo, ha imbragato l’animale e lo ha riportato in superficie in sicurezza. Il cane, Fiaba, una volta tratto in salvo, è stato riconsegnato al suo proprietario.

L’operazione di soccorso tecnico urgente è durata circa due ore.

RedCro