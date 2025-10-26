ZENERE GUIDA LE AZZURRE NEL GIGANTE DI COPPA DEL MONDO A SOLDEN: 17ª

SOLDEN (A) – Ottimo avvio di stagione per Asja Zenere, barziese di adozione protagonista nella gara d’apertura di Coppa del Mondo di Gigante. La sciatrice italiana ha concluso come la migliore tra le azzurre, al 17° posto assoluto, mostrando solidità e precisione su un tracciato insidioso. Gara segnata da condizioni di neve difficili, con molte atlete penalizzate nella seconda manche.

Zenere ha gestito con esperienza, chiudendo nella zona punti (l’unica delle azzurre a conquistarne) e confermando la crescita tecnica. Alle sue spalle le altre italiane hanno faticato a trovare ritmo e continuità. Le favorite straniere hanno imposto tempi di riferimento molto alti, ma la prestazione della vicentina lascia ben sperare. Il team tecnico esprime soddisfazione per il lavoro fatto in preparazione e punta a ulteriori miglioramenti.

La prossima tappa offrirà un nuovo banco di prova per verificare costanza e competitività del gruppo italiano.

RedSpo