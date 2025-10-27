IL “CANTATE INCANTATE” HA INCANTATO BARZIO CON LE CANTATE PER DE MARZI

BARZIO – Quanto annunciato nelle nostre pagine il 20 ottobre si è realizzato con una Chiesa di Sant’Alessandro gremita e una atmosfera amichevole ed emozionante. I canti si sono alternati a coinvolgenti letture che il coro del laboratorio “Cantate incantate” ha proposto.

Dall’unisono alle più voci, con o senza accompagnamento di strumenti (organo, fisarmonica, chitarre) il repertorio scelto ha soddisfatto pubblico ed esecutori, onorando i novant’anni di Bepi De Marzi.

Verso la fine l’immancabile Signore delle cime, poi l’emozione è salita alle stelle con Pavana, per la cui esecuzione i cantori divisi in due cori a quattro voci “dialogavano” da un lato all’altro della Chiesa.

