IN ALTOPIANO LE BELLE AUTO STORICHE: ECCOLE IN PIAZZA GARIBALDI

BARZIO – Domenica 26 ottobre la centrale piazza Garibaldi di Barzio ha ospitato il raduno statico di auto storiche organizzato dal Comune in collaborazione con il Club ‘Dante Giacosa’ di Calolziocorte, un appuntamento che ha riscosso grande entusiasmo tra i cittadini e gli appassionati del settore.

?La manifestazione, iniziata alle 14 e proseguita fino alle 17:30, ha visto una folta presenza di pubblico incuriosito e affascinato dalle vetture d’epoca esposte: tanti hanno colto l’occasione per ammirare da vicino alcuni modelli iconici che hanno segnato la storia dell’automobilismo italiano. L’iniziativa, coordinata dell’assessora alla Cultura e Turismo e vicesindaca Francesca Arrigoni Marocco, è risultata un vero e proprio viaggio nel tempo davanti a numerosi visitatori di tutte le età.

Molti collezionisti e proprietari di auto storiche hanno intrattenuto il pubblico raccontando aneddoti e curiosità sui loro mezzi, regalando a Barzio un pomeriggio di cultura e tradizione tra passione, motori e valorizzazione del territorio. Ringraziamenti sentiti agli organizzatori che hanno reso possibile un evento ammirato e partecipatissimo.

RedBar