COPPA ITALIA SKIROLL: NORDIK SKI PROTAGONISTA, RUSCONI 3º NEGLI ALLIEVI

CANEVA (PN) – Si è concluso questo weekend a Caneva, in Friuli Venezia-Giulia, il circuito nazionale Coppa Italia Ski Roll Next Pro, dopo ben 20 prove in programma disputate. Tra i protagonisti della stagione, brilla il nome di Matteo Rusconi, che conquista un prestigioso terzo posto nella categoria Allievi, al termine di una sfida combattuta fino all’ultima gara.
Un risultato che premia costanza, determinazione e talento, maturati gara dopo gara in un circuito che ha visto la partecipazione dei migliori giovani interpreti dello ski roll italiano.
A livello di squadra, l’associazione sportiva Nordik Ski Valsassina chiude il circuito in sesta posizione assoluta su 116 società partecipanti, confermandosi tra le realtà più vivaci e competitive del panorama nazionale. Un traguardo che testimonia l’impegno collettivo, lo spirito di gruppo e la passione che da anni animano la società valsassinese.
A questo link è possibile consultare le classifiche delle società, mentre qui sono presenti i risultati di tutti i ragazzi valsassinesi protagonisti del circuito.
RedSpo