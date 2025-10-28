Diventare estetista professionale è il sogno di molte persone attratte dal mondo del benessere e della cura del corpo. Questa figura, oggi sempre più richiesta, opera in centri estetici, spa, saloni di bellezza e persino nel settore del wellness e della moda.

Per esercitare legalmente la professione, è necessario seguire un percorso formativo specifico, riconosciuto a livello regionale, che consente di ottenere le competenze tecniche e pratiche richieste dal settore.

Scopriamo quale scuola bisogna fare per diventare estetista, quali sono i requisiti richiesti e le opportunità di specializzazione per intraprendere una carriera qualificata e sicura.

Il percorso formativo per diventare estetista

Per diventare estetista è obbligatorio frequentare una scuola di formazione professionale accreditata dalla Regione. Il percorso si articola solitamente in due fasi: un corso biennale di base e un corso annuale di specializzazione.

Durante il biennio iniziale vengono fornite le competenze fondamentali in ambito estetico: trattamenti viso e corpo, manicure, pedicure, epilazione, trucco base e utilizzo delle principali apparecchiature estetiche.

Il corso di specializzazione, invece, approfondisce le tecniche avanzate e consente di acquisire le competenze gestionali per aprire un proprio centro estetico o lavorare come libera professionista. L’intero percorso formativo porta all’ottenimento della qualifica professionale di estetista, riconosciuta su tutto il territorio nazionale e valida per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Requisiti per accedere alla scuola di estetista

Per iscriversi a una scuola per estetista è necessario aver assolto l’obbligo scolastico, quindi possedere almeno un diploma di scuola media inferiore. Alcuni istituti ammettono anche studenti minorenni, mentre altri richiedono la maggiore età, in base alle normative regionali.

Molti centri di formazione offrono inoltre corsi modulari e flessibili, pensati per chi lavora o desidera riqualificarsi professionalmente. In particolare, chi ha già un’esperienza documentata nel settore può accedere direttamente ai corsi di specializzazione o a percorsi abbreviati. I corsi sono presenti nelle maggiori città italiane, basta cercare online ad esempio corso estetista Palermo, per trovare dei percorsi di formazione completa e riconosciuta, con lezioni teoriche, pratiche e stage presso centri estetici locali per favorire l’inserimento lavorativo.

Le materie insegnate nei corsi per estetista

Le materie di studio di un corso per estetista spaziano da argomenti tecnici a discipline teoriche. Tra le più importanti si trovano:

Anatomia e fisiologia della pelle;

Cosmetologia;

Igiene e sicurezza sul lavoro;

Tecniche di massaggio;

Make-up e trucco correttivo;

Tecniche di epilazione e depilazione;

Marketing e gestione d’impresa.

Queste materie permettono di acquisire una preparazione completa e di sviluppare competenze trasversali utili anche in contesti imprenditoriali. La componente pratica, svolta nei laboratori o durante gli stage, è fondamentale per mettere subito in pratica quanto appreso in aula.

Qualifiche e sbocchi professionali

Al termine del percorso formativo si ottiene la qualifica di estetista, che consente di lavorare come dipendente in centri estetici, saloni di bellezza, spa, hotel o resort. Chi completa anche il terzo anno di specializzazione può invece aprire un’attività propria, diventando titolare di un centro estetico o freelance specializzato in determinati trattamenti.

Il mercato del lavoro nel settore estetico è in costante crescita, con un aumento della domanda di professionisti qualificati. L’evoluzione del settore, infatti, richiede sempre nuove competenze legate alla tecnologia, alla dermocosmesi e al benessere olistico. Per questo, molti operatori scelgono di continuare ad aggiornarsi attraverso master e corsi di aggiornamento specifici.

Perché scegliere una scuola riconosciuta e accreditata

Frequentare una scuola riconosciuta è essenziale per ottenere una qualifica valida e spendibile nel mondo del lavoro. Solo gli istituti accreditati dalle Regioni possono rilasciare attestati ufficiali che permettono l’esercizio della professione di estetista.

Scegliere un percorso accreditato significa anche poter contare su docenti qualificati, laboratori professionali e opportunità di stage reali presso centri estetici convenzionati. In questo modo, l’apprendimento teorico si integra perfettamente con l’esperienza pratica, garantendo una formazione completa e orientata all’inserimento lavorativo.