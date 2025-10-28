A BALLABIO UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO SU VIA PROVINCIALE

BALLABIO – In prossimità del Bar 2000, della farmacia e del supermercato A&O, considerata l’alta frequenza di passaggio da parte di pedoni, l’amministrazione comunale “ha deciso di investire sulla sicurezza con un nuovo attraversamento pedonale”. L’attraversamento realizzato è di quelli definiti “lama di luce” consistente in due pali, uno per ogni lato della carreggiata, aventi un’altezza di 6 metri fuori terra, sui cui sono stati installati segnali luminosi retroilluminati corredati da 2 lampeggianti bifacciali ed un corpo illuminante con ottica dedicata asimmetrica.

