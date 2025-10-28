RUN4CRIVALSASSINA: TRIONFA IL TEAM PASTURO CON SCAIOLI E BENEDETTI

BALLABIO – Domenica si è svolta la quinta edizione della Run4CriValsassina, una corsa podistica organizzata per sostenere la sezione locale della Croce Rossa Italiana. La manifestazione si è sviluppata tra le strade e i boschi di Ballabio, con due distanze a disposizione dei partecipanti: 10 e 5 chilometri, entrambe con partenza e arrivo al Parco Grignetta.

Nella gara più lunga, con 138 runner al via, Gabriele Scaioli del Team Pasturo si è aggiudicato il primo posto chiudendo in 38’37”. Dietro di lui, a poco più di un minuto, si è piazzato Thomas Deriu dell’Osa Valmadrera in 39’50”, mentre sul terzo gradino del podio è salito Andrea Plebani, atleta individuale, con il tempo di 39’54”. Poco più distanziati, hanno completato la top five Tiziano Bertoldini della Croce Rossa Valsassina e Matteo Pozzi, anch’egli individuale, con risultati rispettivamente di 39’58” e 40’32”.

Tra le donne, la vittoria è stata netta per Debora Benedetti del Team Pasturo, che ha tagliato il traguardo in 46’01”. Al secondo posto si è classificata Daiana Concilio (Osa Valmadrera) con 48’50”, mentre al terzo Miriam Kostalova (Pinkwave Fan Boy) ha concluso in 49’17”. Subito dietro, la quarta posizione è stata occupata da Francesca Penati Ferrerio (Osa Valmadrera) in 49’22”, seguita da Raffaella Colzani (Marciacaratesi) con 50’05”.

Per quanto riguarda la gara di 5 chilometri, ai nastri di partenza si sono presentati 77 concorrenti. Il vincitore è stato Luca Ponzini, che ha chiuso in 28’12”, seguito da Flavio Ruzza in 34’58”. La migliore tra le donne è stata Lucia Rosa con un tempo di 35’17”. Al secondo posto maschile si è piazzato Riccardo Rosa con 35’17”, mentre il podio femminile è stato completato da Chiara Ponzini con 35’40” e Sindy Ravasi in 45’15”.

