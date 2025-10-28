A PAGNONA TAGLIO PIANTE LUNGO L’ALTA TENSIONE, TUTTI I DETTAGLI

PAGNONA – Il sindaco di Pagnona Martino Colombo ha comunicato che, nel periodo compreso tra il 15 settembre di quest’anno e il 15 maggio 2026, la società Terna Rete Italia S.p.A. effettuerà interventi di taglio della vegetazione lungo le linee elettriche ad alta tensione presenti sul territorio comunale (a questo link l’avviso).

L’operazione, prevista dal D.M. n° 449 del 21 marzo 1988, è necessaria per garantire la sicurezza delle persone e la continuità del servizio elettrico. Oltre al taglio di piante e rami nella fascia di rispetto degli elettrodotti, Terna provvederà anche alla pulizia dei sentieri di accesso ai sostegni delle linee.

Il primo cittadino indica alcune raccomandazioni alla popolazione. Gli elettrodotti sono da considerarsi sempre in tensione: è vietato procedere autonomamente al taglio della vegetazione nelle loro vicinanze.

I proprietari dei fondi interessati potranno raccogliere la legna tagliata.

In caso di necessità, Terna è disponibile a concordare le modalità operative con i proprietari.

Tutti gli interventi saranno eseguiti nel rispetto delle Norme Forestali Regionali. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Unità Impianti Terna di Chiuro (SO), in via Omobono Cenini 5.

RedPag