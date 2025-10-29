MERCATINO D HOBBISTICA A CORTENOVA, APERTE LE ISCRIZIONI PER GLI ESPOSITORI

CORTENOVA – Il Comune di Cortenova informa che domenica 30 novembre si terrà il Mercatino di Hobbistica 2025, un evento dedicato agli espositori occasionali (“hobbisti”) che desiderano presentare e vendere le proprie creazioni artigianali, opere del proprio ingegno e manufatti realizzati a mano.
Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre domenica 23 novembre, utilizzando l’apposito modulo disponibile a questo link o ritirabile presso gli uffici comunali.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente compilata e firmata.
Le domande compilate e firmate dovranno essere trasmesse:
- via e-mail all’indirizzo: comune.cortenova@legalmail.it;
- oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cortenova.
La partecipazione è riservata esclusivamente agli hobbisti non professionisti, ai sensi della normativa vigente.
Ogni espositore potrà occupare un solo posteggio di 3 metri lineari. In caso di utilizzo di gazebo, si prega di indicarlo specificatamente nel modulo di domanda.
RedCort