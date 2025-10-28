DOMANI INTERRUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA A INTROBIO: I DETTAGLI

INTROBIO – Domani, mercoledì 29 ottobre dalle 8:30 alle 12, il Comune di Introbio sarà interessato da un’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica.
L’interruzione si rende necessaria per consentire interventi tecnici sugli impianti e interesserà diversi civici del paese, in via Vittorio Emanuele, piazza Cavour e via Sant’Antonio.
A causa degli interventi, gli uffici comunali non potranno garantire la regolare erogazione dei servizi di competenza. Si invitano pertanto i cittadini a programmare eventuali necessità amministrative in giornate alternative.
RedInt