SP 62 A PRIMALUNA: MANUTENZIONE NOTTURNA CON ASFALTATURA IN CORSO

PRIMALUNA – Sono in corso in orario notturno i lavori di cura e manutenzione dei piani viabili sulla SP62 della Valsassina nel territorio di Primaluna, dove la Provincia di Lecco sta intervenendo con la fresatura del vecchio manto stradale ammalorato e la successiva posa di un nuovo strato di asfalto.

L’operazione fa parte delle attività di manutenzione programmata destinate a migliorare il livello di servizio e sicurezza della rete stradale provinciale.

I lavori, aggiornati nella giornata del 28 ottobre 2025, si concentrano sull’implementazione delle condizioni del fondo stradale, garantendo così una migliore viabilità per tutti gli utenti della SP62 nella zona di Primaluna.

RedViab