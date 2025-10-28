OLTRE TREMILA STUDENTI ALLA RASSEGNA ORIENTALAMENTE

LECCO – Si è chiusa venerdì 24 ottobre la rassegna Orientalamente – Istruzioni per orientarsi, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Istituto scolastico Lecco 1 Falcone e Borsellino (ente capofila per l’orientamento) e l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco.

La rassegna, tenutasi dal 16 al 24 ottobre al Palataurus di Lecco, ha visto la partecipazione di 3.000 studenti provenienti da 31 scuole secondarie di primo grado statali e paritarie, che a gennaio 2026 dovranno scegliere la scuola superiore.