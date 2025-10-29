RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “FOGLIE CHE ARDONO PIANO”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Foglie che ardono piano”.

L’autore la descrive così:

Foglie che ardono piano



Bruciano senza fiamma,

come ricordi che non fanno rumore.

Ogni ramo trattiene il tempo,

ogni colore è una parola che non osa cadere.

L’autunno non grida:

sussurra,

e nel suo silenzio

ci insegna a lasciar andare con grazia.

Questa immagine è un respiro d’autunno: i rami si intrecciano come versi non detti, le foglie accese sembrano parole che ardono prima di svanire. Sul fondo, il verde sfocato è il passato che osserva, mentre il cielo grigio trattiene lacrime che non cadranno. È una scena che non chiede di essere capita, ma sentita—come una poesia che si legge con gli occhi chiusi.

Foto scattata al Pian delle Betulle il 26/10/2025

