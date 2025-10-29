FINO A DOMANI IL SONDAGGIO DI VN. TRASPORTO SCOLASTICO: FUNZIONA DAVVERO?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato al trasporto scolastico, un tema che riguarda centinaia di famiglie della Valle. Tra ritardi, disservizi, multe e tratte non sempre ottimizzate, il servizio di trasporto per gli studenti è al centro di molte discussioni.

Con l’inizio dell’anno scolastico, si moltiplicano le segnalazioni e le domande: il servizio è davvero efficiente? Garantisce puntualità, sicurezza e copertura adeguata?

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: il trasporto scolastico funziona? Tra le proposte da votare:

Sì, abbastanza , il servizio è generalmente soddisfacente.

, il servizio è generalmente soddisfacente. No, per niente , troppi problemi e disagi.

, troppi problemi e disagi. A giorni alterni , dipende da tratte e orari.

, dipende da tratte e orari. Multe a parte…, il servizio andrebbe rivisto nel complesso.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a domani, giovedì 30 ottobre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

TRASPORTO SCOLASTICO: FUNZIONA? Sì, abbastanza

No, per niente

A giorni alterni

Multe a parte...

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Loading ... Loading ...

Perché partecipare

Il trasporto scolastico è un tassello fondamentale per la vita quotidiana di studenti e famiglie. La tua opinione può contribuire a migliorare il servizio e a renderlo più rispondente alle esigenze del territorio.

RedVN