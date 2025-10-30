“ARTE LIBERA”: UNA MOSTRA-CONCORSO PER RAGAZZI L’8 NOVEMBRE A PRIMALUNA

PRIMALUNA – Sabato 8 novembre, dalle 15 alle 18, l’ex scuola di Barcone a Primaluna ospita “Arte Libera”, mostra concorso ideata dal critico d’arte Fabio Durante e patrocinata gratuitamente dal Comune di Primaluna. L’iniziativa è aperta a bambine, bambini, ragazze e ragazzi fino a 14 anni e offre un pomeriggio interamente dedicato alla creatività, senza alcuna regola da seguire.

Pennelli, colori, tele e cavalletti saranno messi a disposizione degli aspiranti artisti: occorrerà solo portare la voglia di divertirsi e di esprimere liberamente emozioni, ricordi e sogni attraverso la pittura. Non è necessaria alcuna esperienza precedente; l’importante è partecipare e lasciarsi guidare dall’ispirazione.

Le opere realizzate saranno poi esposte il 21 dicembre alla sala Pietro Pensa della Comunità Montana Valsassina. La premiazione dei quadri selezionati è fissata per il 27 dicembre a Margno. L’iniziativa è gratuita, ma la prenotazione è consigliata: per info è possibile scrivere via WhatsApp al 3348473886 (Fabio Durante).

