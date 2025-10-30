REPORT ARTIGIANATO LARIANO: LECCO PRIMA IN ITALIA PER INCIDENZA SUL TOTALE

LECCO – È stato pubblicato il report “Le imprese artigiane lariane: aperture, cessazioni e addetti”, curato dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Como-Lecco e aggiornato al primo semestre 2025. Il documento (consultabile integralmente a questo link) offre una panoramica dettagliata del comparto artigiano nelle province di Como e Lecco, evidenziando dati strutturali, tendenze evolutive e specificità settoriali.

Al 30 giugno 2025, le imprese artigiane attive tra Como e Lecco sfiorano le 23.000 unità, pari al 35,1% del tessuto imprenditoriale locale. Lecco si conferma al primo posto nazionale per incidenza dell’artigianato sul totale delle imprese (36%), mentre Como si posiziona quinta (34,6%) …

