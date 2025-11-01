SOCCORSO ALPINO: PROTOCOLLO SIGLATO CON IL C.A.C. PREALPI E ALPI LECCHESI

LECCO – Mercoledì 22 ottobre, nella sede del CNSAS Lombardo a Lecco, è stato siglato il protocollo di collaborazione tra CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e C.A.C. (Comprensorio Alpino di Caccia) Prealpi e Alpi Lecchesi.

L’accordo, di natura sperimentale e della durata di un anno, sarà applicato sul territorio di caccia delle Prealpi e Alpi Lecchesi e coinvolgerà la Stazione di Valsassina – Valvarrone. È prevista la collaborazione tra le due associazioni, in caso di necessità, negli interventi di ricerca di persone disperse in montagna, con l’attivazione degli associati C.A.C. quali conoscitori del territorio nelle fasi di ricerca.

Nelle prime ore di un’operazione in ambiente montano è fondamentale, infatti, impiegare tutte le risorse competenti a disposizione per aumentare le possibilità di esito positivo. La conoscenza dei luoghi e la capacità di movimento dei cacciatori su terreni spesso interessati dalle ricerche (ad esempio, frequentati dai cercatori di funghi) possono offrire un contributo utile al CNSAS.

Nel corso della serata, a riconoscimento dell’impegno del Soccorso alpino, Valeria Ferrante, direttore commerciale dell’azienda INWEGA – intelligenza energetica, con sede a Merate, ha donato alla Stazione Valsassina – Valvarrone un binocolo professionale ZEISS.

Presenti anche il presidente CAC Alpi Lecchesi Marco Cendali, il presidente CNSAS Lombardo Marco Astori e il presidente CAC Prealpi Lecchesi Roberto Combi.

F. S.