UN LETTORE: “LAVORI SULLA SS36 SENZA AVVISI, OGNI VOLTA LO STESSO DISAGIO”

LECCO – Ci arriva la segnalazione di un lettore che, come molti, dopo una giornata di lavoro si ritrova a percorrere la SS36 in direzione Valsassina, imboccandola da Lecco, precisamente davanti all’ospedale.

“È inaccettabile che ogni volta che imbocco quella strada, quando stanno eseguendo dei lavori, non ci sia alcun avviso che lo indichi. Il risultato è che devo uscire per il Bione, attraversare tutta Lecco e percorrere la via vecchia. È una situazione davvero fastidiosa”, scrive il lettore.

Una segnalazione che riteniamo fondata, avendola sperimentata personalmente anche noi della redazione.

Il lettore poi aggiunge: “Oltre a essere una strada che ogni due per tre presenta problemi — tra limiti di velocità non rispettati, continui lavori e interruzioni — ci si ritrova spesso in balia della fortuna. Basterebbe una segnaletica adeguata per evitare ulteriore disagio a chi, ogni giorno, percorre quella tratta”.

RedViab