CASARGO CELEBRA IL 4 NOVEMBRE: UNITÀ, MEMORIA, RICONOSCENZA AI CADUTI

CASARGO – Casargo ha celebrato nella serata di martedì 4 novembre 2025 la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rinnovando un appuntamento di profondo valore civile e comunitario. La cerimonia, organizzata dal Comune in collaborazione con il gruppo Alpini e la parrocchia, si è aperta con la messa presso la chiesa di San Bernardino, presieduta da don Bruno Maggioni, alla presenza delle autorità civili, dei rappresentanti delle associazioni e di numerosi cittadini.

Al termine della funzione, il corteo si è spostato in silenzio verso il monumento ai caduti, dove si è tenuto il momento di raccoglimento e la deposizione della corona d’alloro. Il sindaco di Casargo Antonio Pasquini, nel suo intervento, ha ricordato i valori di unità, libertà e pace che il 4 novembre rappresenta, sottolineando come la memoria dei caduti sia un dovere di ogni generazione: “Ricordare significa riconoscere il sacrificio di chi ha difeso la nostra patria e i principi su cui si fonda la democrazia. È grazie a loro se oggi viviamo in un Paese libero e in pace.”

Durante la cerimonia è stato letto anche il messaggio del Presidente della Repubblica, che ha invitato a riflettere sull’importanza del servizio, della solidarietà e del senso civico. Don Bruno, nel suo intervento, ha richiamato l’attenzione sul significato umano e spirituale del ricordo: “Oggi non celebriamo solo un evento storico, ma un impegno attuale: custodire la pace e costruire una comunità unita nel rispetto reciproco”. Gli Alpini di Casargo hanno reso onore ai caduti con l’alzabandiera e un breve momento musicale, mentre i bambini della scuola primaria hanno deposto piccoli fiori ai piedi del monumento, simbolo di continuità tra le generazioni.

La serata si è conclusa in un clima di commozione e partecipazione, con la consapevolezza che il 4 novembre non è soltanto una ricorrenza storica, ma un’occasione per rinnovare il legame tra memoria, identità e futuro. Casargo, ancora una volta, ha dimostrato di saper coniugare il rispetto della tradizione con il desiderio di trasmettere alle nuove generazioni i valori fondamentali della pace, della libertà e dell’unità nazionale.

