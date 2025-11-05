PIANI DI BOBBIO/VALTORTA, “STORICO” RICONOSCIMENTO ALLA SCUOLA DI SCI

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) -Regione Lombardia ha ufficialmente riconosciuto come “storiche” 22 scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo che operano sul territorio regionale, valorizzando la tradizione, la professionalità e la continuità di chi contribuisce ogni anno a promuovere la montagna e la sicurezza sulla neve. Il prestigioso attestato è riservato alle scuole che hanno esercitato in modo continuativo per almeno 40 anni, culminando nella consegna di una targa celebrativa come simbolo di eccellenza e radicamento territoriale.

> Le scuole di sci storiche premiate

Tra le realtà premiate figura una sola scuola appartenente alla provincia di Lecco: la SCUOLA DI SCI BARZIO – PIANI DI BOBBIO E VALTORTA, che si conferma presidio fondamentale per la trasmissione di valori sportivi e culturali nell’area lecchese, oltre che punto di riferimento per l’insegnamento della tecnica, la sicurezza e il rispetto per l’ambiente di montagna.

“Questo riconoscimento celebra l’eccellenza e la continuità delle scuole lombarde, autentici presìdi formativi e culturali – ha sottolineato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – dietro ogni scuola storica ci sono generazioni di maestri che sono esempio di tradizione, professionalità e di turismo sostenibile. Abbiamo voluto sostenere questo mondo, che rende le nostre valli più vive e attrattive tutto l’anno”.

Le selezioni, aperte tra il 10 settembre e il 10 ottobre 2025, hanno portato alla presentazione di 25 candidature, di cui 22 ammesse, tutte scuole di sci ripartite tra le province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio. Con questi riconoscimenti Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la valorizzazione delle professioni legate alla montagna e alla pratica degli sport invernali.

Oltre alle scuole storiche, sono state attribuite 32 benemerenze ai maestri di sci che hanno raggiunto importanti traguardi di carriera: 23 maestri con 50 anni di attività, 5 maestre con 35 anni, e 4 maestri con 40 anni di attività. In Lombardia risultano iscritti 2.484 maestri di sci (di cui 2.074 per l’alpino, 123 per il fondo e 287 per lo snowboard), con numerose ulteriori specializzazioni e una rete che attualmente comprende 67 scuole di sci e 7 di alpinismo e sci-alpinismo attive.

