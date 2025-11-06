NUOVO PONTE CARRABILE SPRIZZOTTOLO: VIA AI LAVORI CHIUSO L’ACCESSO

INTROBIO – È temporaneamente chiuso l’accesso alla cascata dello Sprizzottolo e, di conseguenza, interrotta la ciclopedonale nel tratto introbiese. Sono infatti iniziati i lavori di demolizione del ponte situato all’altezza della cascata, punto molto frequentato da residenti e turisti.

Come comunicato dal Comune di Introbio, l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo ponte carrabile, che permetterà anche ai mezzi di soccorso di transitare lungo la ciclabile, migliorando così la sicurezza e la fruibilità dell’intero percorso. Finora, infatti, il tratto della ciclovia non consentiva il passaggio di veicoli di emergenza. Con la nuova struttura sarà possibile intervenire più rapidamente in caso di necessità lungo il percorso.

Sul posto sono già visibili il cantiere e le aree transennate, con il vecchio ponte ormai in fase di demolizione. Fino al termine dei lavori l’accesso alla cascata e la continuità della ciclopedonale resteranno interdetti.

C.A.M.