CALCIO, IL COMUNE REPLICA AD ALIBERTI. TORRI: “LO STADIO È IN VENDITA”

LECCO – A 24 ore di distanza dalla conferenza stampa del presidente della Calcio Lecco Aniello Aliberti che minaccia di far giocare la squadra a Monza o a Bergamo e non più dalle nostre parti, arriva la dichiarazione sorprendente dell’assessore allo Sport Emanuele Torri, in pratica spiega che il Rigamonti-Ceppi è in vendita, se ne può parlare, mettendo a bando la cessione.
Il pomo della discordia gettato sul tavolo da Aliberti gira intorno agli adeguamenti straordinari serviti per disputare la B e alla promessa fatta sul Bione …