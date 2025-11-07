AL CENTRO MERAVIGLIA DI CREMENO UN SERVIZIO PSICOLOGICO PER I MINORI

CREMENO – A Cremeno e Bellano è attivo lo Spazio Dieciquattordici, un servizio gratuito di ascolto, incontro e supporto psicologico rivolto a ragazzi e ragazze under 18, con priorità alla fascia d’età tra i 10 e i 14 anni, residenti nella provincia di Lecco.

Il progetto nasce per offrire ai giovani un ambiente accogliente e riservato dove poter esprimere dubbi, emozioni e difficoltà legate alla crescita, alla scuola, alle relazioni e al benessere personale. L’obiettivo è quello di accompagnarli in momenti delicati della loro vita, favorendo il dialogo e il confronto con professionisti qualificati.

Il servizio è disponibile in due sedi: nel Centro per la Famiglia “Meraviglia” a Maggio di Cremeno, in Piazza Santa Maria 18/19, e allo Spazio Incontro di Via Sandro Pertini a Bellano.

Lo sportello è aperto il venerdì dalle 14 alle 18, a settimane alterne.

Per conoscere le date di apertura e prenotare un primo colloquio, è possibile chiamare o scrivere su WhatsApp al 351 4937679 oppure inviare una mail a sportellominori@valsassina.it

L’intervento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con ATS Brianza, Ambito Territoriale di Bellano e Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.