NUOVA RUBRICA: UFFICIO TURISMO. DADATI SPIEGA “CHI E DOVE SIAMO”

Una foto sulla realtà per iniziare questa rubrica dedicata al turismo a Lecco e provincia.

Non parlerò di numeri, ma darò informazioni più comprensibili ai non addetti ai lavori.



Vi siete mai chiesti dove siamo e come siamo visti da fuori? Siamo nell’area metropolitana di Milano, siamo sul Lago di Como, siamo la porta di ingresso per le località alpine della Valtellina, Valchiavenna e Svizzera. Cosa significa questo? Un’enormità. Un insieme di condizioni eccezionali di cui indagheremo nei prossimi articoli.



Prima di tutto: la differenza tra turisti e gitanti. I primi pernottano, i secondi arrivano nel lecchese in giornata, possono essere residenti in aree limitrofe, oppure turisti che pernottano in aree limitrofe, ad esempio, l’area di Milano, Bergamo, la Svizzera…

