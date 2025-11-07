DONNA 60ENNE CADE IN BICI, INTERVENTO DI SOCCORSO SULL’ALTOPIANO

CREMENO – Soccorso nella tarda mattinata di oggi, venerdì 7 novembre, sull’Altopiano valsassinese. L’allerta è scattata poco prima delle 11:30 a Cremeno, in via Casale Laghetto, per una caduta da bicicletta che ha coinvolto una donna di 60 anni. L’intervento è stato inizialmente classificato in codice giallo.

Sul posto sono stati attivati i soccorritori della Soreu dei Laghi con l’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina di Introbio e il Soccorso Alpino (delegazione di Premana), allertati i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri. Dopo le prime valutazioni sanitarie, la donna non è stata trasportata in ospedale, a conferma di traumi fortunatamente non gravi.

L’intervento si è concluso, in codice verde, attorno alle 13, con il rientro delle squadre operative a conclusione dei soccorsi.

