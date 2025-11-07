SEGNALAZIONE: “SCRITTA ‘REMIGRAZIONE’ E CROCE CELTICA IN GALLERIA A BINDO”

Buongiorno Direttore,

le chiedo scusa in anticipo se queste mie parole potranno avere una sintassi non sempre perfetta ma sono in bilico tra il PC e i conati di vomito (nuovamente).



Stamattina, passando per la galleria di Bindo, ho notato la stessa imbrattata dalla scritta “Remigrazione” con a corredo una croce celtica neofascista.

Questa scritta ha trovato posto dove, prima della imbiancatura, appariva la scritta “Grande Nord” con matrice se non simile perlomeno proveniente dalla stessa area politica; ammetto che per anni ho resistito con fatica alla tentazione di sostituire la prima R con un L, ma ho sempre desistito per finto pudore o per paura di non essere compreso.

Preoccupante che certa spazzatura si palesi in Valle e sarebbe interessante capire se sia locale oppure sia caduta da qualche camioncino che porta via la frazione umida il lunedì mattina.



Chiunque cancelli la scritta, prima che mi organizzi per farlo io, avrà tutta la mia stima oltre ad una birra media offerta.

Lettera firmata

———————-

NOTA DI VN

Caro lettore, se ci avvisi condividiamo l’operazione di “re-pulitura” (o eventualmente la birra offerta).