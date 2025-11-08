CALCIO, A CORTENOVA ARRIVA LA LECCO ALTA. IL MISTER: “ASSENZE E RECUPERI”

CORTENOVA – Domani al campo in sintetico di Bindo arriva la formazione degli Oratori Lecco Alta. una sfida “importantissima, per vari motivi” come spiega a VN il tecnico del Cortenova Andrea Tantardini.

“In primis perché incontriamo una squadra neoretrocessa, nuova e a pari punti con noi; essendo ultimi del treno della medio-alta classifica, vogliamo rimanere attaccati quindi puntiamo alla vittoria per staccarli in graduatoria ma anche per continuare la nostra striscia positiva di risultati. Il secondo motivo – aggiunge il mister gialloblu – è che incontro il mio vecchio DS Aldeghi – avendolo avuto alla Aurora San Francesco per tre anni, passati felicemente visti la vittoria del campionato Juniores provinciale e due stagioni anni nei Regionali B. Tra l’altro durante la mia esperienza ho avuto modo di conoscerlo meglio ed è una persona splendida, infatti ci sentiamo spesso e le nostre famiglie a volte si incontrano, in serate meravigliose”.

La situazione della squadra? “Domani abbiamo alcune importanti defezioni cone i nostri fantasisti Federico Gianola (’94), assente per impegni personali e Leo Ripamonti (foto a sinistra) per un piccolo problema alla coscia sinistra. Ermenegildo Ciresa assente come la scorsa settimana anche lui per impegni personali e problemi di lavoro e indisponibili pure Caporaletti e Colella. Però recuperiamo Lorenzo Ripamonti, assente da settembre 2024 causa rottura del crociato: per lui finalmente la prima convocazione. Infine ritornano in rosa Andrea Tenderini e Dragone“.

“Adesso – conclude Tantardini – ci aspettano tre partite importanti, tra l’altro abbiamo la sfida di ritorno mercoledì contro Grosio in Coppa Lombardia, ma prima metteremo cuore e gambe contro gli Oratori Lecco Alta”.

