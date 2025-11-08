CADUTA DA SCALA A CORTENOVA: 49ENNE SOCCORSO IN CODICE ‘GIALLO’

CORTENOVA – Intervento di soccorso nella serata di ieri, venerdì, in un impianto lavorativo di via Roma a Cortenova, dove poco dopo le 21 un uomo di 49 anni è rimasto ferito cadendo da una scala; da qui la necessità di intervento immediato dell’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina di Introbio.

Come da procedura, sul posto sono intervenuti i volontari dell’SCV che hanno stabilito il codice di intervento “giallo”, indicando da standard AREU situazione clinica “instabile, che può evolvere verso la criticità”: in questi casi, la sopravvivenza non è immediatamente compromessa, ma è necessario monitorare attentamente i parametri vitali perché possono rapidamente peggiorare. Il trasporto urgente in ospedale viene quindi disposto per garantire un’assistenza tempestiva.

L’uomo è stato successivamente portato all’ospedale di Lecco, con l’arrivo sempre in ‘giallo’ registrato alle 22:22, per gli accertamenti e le cure necessarie.

