IL COMUNE DI PRIMALUNA METTE ALL’ASTA UN’AUTORIMESSA E UNA PANDA

PRIMALUNA – Il Comune di Primaluna ha pubblicato un bando per la vendita, tramite asta pubblica, di due beni di proprietà comunale: un’autorimessa e un’autovettura. L’asta si terrà giovedì 18 dicembre alle 16 presso la sede municipale di Via Roma 2.

Il primo lotto riguarda un immobile sito in Via Provinciale 62, classificato come autorimessa, con una superficie di 59 metri quadrati. Il valore di mercato è stato stimato in 44.800 euro. Il secondo lotto riguarda un’autovettura Fiat Panda 4×4 immatricolata nel 2002. Il valore a base d’asta è fissato in 2.500 euro.

Chi intende partecipare all’asta deve presentare la propria offerta entro le 12.30 di martedì 16 dicembre, consegnando un plico sigillato all’Ufficio Protocollo del Comune. Il plico deve contenere la documentazione richiesta e l’offerta economica, redatta secondo i modelli disponibili sul sito istituzionale. L’aggiudicazione sarà inizialmente provvisoria e diventerà definitiva solo dopo le verifiche di rito e la stipula del contratto di compravendita o il passaggio di proprietà, a seconda del lotto.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il bando completo a questo link o sul sito www.comune.primaluna.lc.it, oppure contattare il Servizio Tecnico comunale.