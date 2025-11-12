L’AURORA BOREALE INCANTA, SPETTACOLO DALLA WEBCAM DEI PIANI DI BOBBIO

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Una notte indimenticabile ha regalato uno spettacolo celeste eccezionale anche sulle montagne lecchesi. La potentissima tempesta geomagnetica che ha investito il pianeta nelle ultime ore ha illuminato il cielo di colori mai visti grazie all’aurora boreale, visibile in modo straordinario anche in Italia.

Tra le riprese più suggestive, le immagini catturate dalla webcam dei Piani di Bobbio sopra Barzio raccontano in diretta i bagliori violacei e fucsia che hanno dipinto il panorama montano, lasciando a bocca aperta appassionati e curiosi.

L’evento è il risultato di due espulsioni di massa coronale partite dal Sole e arrivate quasi simultaneamente sulla Terra: un fenomeno raro, che ha amplificato l’attività geomagnetica al punto da rendere osservabili le aurore anche a latitudini insolitamente meridionali. Chi si trovava lontano dall’inquinamento luminoso, soprattutto tra le tre e le cinque del mattino, ha potuto godere della “danza” di luci tra le vette, immortalata in modo spettacolare proprio dalla webcam installata nel comprensorio sciistico valsassinese.

La tempesta, tra le più intense degli ultimi anni, rimarrà nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di ammirare – dal vivo o attraverso le immagini in diretta – uno dei rari incontri tra la potenza della natura e la magia del nostro territorio.

RedBar