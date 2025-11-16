GIORNATA MONDIALE PREMATURITÀ, CASSINA ILLUMINA IL SUO MUNICIPIO

CASSINA VALSASSINA – Il Comune di Cassina ha aderito alla Giornata mondiale della prematurità illuminando la propria sede municipale. Un gesto simbolico, “nel suo piccolo”, per sensibilizzare la comunità su un tema importante e spesso poco conosciuto.

L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione guidata dal giovane sindaco Michele Polvara, che ha voluto dare anche a Cassina un segno di attenzione e partecipazione alla causa.

La Giornata mondiale della prematurità, celebrata ogni anno il 17 novembre, ricorda le sfide che i bambini nati prima del termine devono affrontare e invita tutti a promuovere una maggiore informazione, supporto e ricerca a favore della neonatologia.

