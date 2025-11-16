MALTEMPO E CAMPO ALLAGATO: RINVIATA CASARGO-OSGB MERATE IN ‘TERZA’

CASARGO – La partita di Terza categoria in programma a Casargo tra il team locale e l’OSGB Merate, valida per la decima giornata di campionato, non si giocherà: questa la decisione dell’arbitro. La pioggia degli ultimi giorni ha infatti reso il campo impraticabile.

La partita sarà recuperata prossimamente – al momento la data è da definire – sempre in Alta Valsassina: il campo è stato recentemente omologato per le partite in notturna e quella con Merate sarà la prima in assoluto in orario serale nella categoria FIGC.

Per la cronaca, su otto partite previste oggi nel girone lecchese di Terza, causa maltempo ne sono state rinviate ben sei (tutte quelle delle 14:30).

RedSpo