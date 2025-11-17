MOSTRA REGIONALE DELLA CAPRA OROBICA: TUTTE LE FOTO DELL’EDIZIONE 2025

CASARGO – Tra pioggia battente e orgoglio montano, la Capra Orobica ha conquistato Casargo e il cuore della Valsassina. La galleria fotografica che Valsassinanews vi propone è un viaggio visivo tra volti, gesti e atmosfere dell’evento: dagli allevatori, custodi silenziosi della tradizione, ai momenti del concorso che ha premiato l’eccellenza delle mntagne lombarde. Un tributo alla bellezza aspra e autentica della Valsassina, dove ogni scatto racconta una storia di cura, territorio e comunità.

