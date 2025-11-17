PRIMALUNA: 50ENNE A PROCESSO PER MALTRATTAMENTI A MOGLIE E FIGLI

PRIMALUNA – A processo per presunti maltrattamenti: un 50enne, originario di Palermo e residente da anni in Valsassina è a processo davanti al collegio, presieduto dal giudice Paolo Salvatore, a latere Martina Beggio e Giulia Barazzetta.

Il 50enne ha conosciuto una donna del Gambia nel 2021, si sono sposati e lei l’ha raggiunto in Valsassina. Dopo pochi mesi dall’unione sono iniziati i dissidi e – secondo l’accusa condotta in aula dal Pm Pasquale Esposito – i maltrattamenti verso la moglie e i figli. Inoltre la donna accusa il 50enne di una presunta violenza sessuale nella notte di San Silvestro del 2022. Il difensore dell’imputato ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata a metà dicembre.

A.Pa.