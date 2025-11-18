A PASTURO RIPARTE LA RASSEGNA “CINEFAMIGLIA”

PASTURO – A Pasturo, torna “Cinefamiglia”, la rassegna cinematografica dedicata a bambini e ragazzi che prenderà il via sabato 22 novembre al cinema Bruno Colombo. Sono in programma cinque serate, ciascuna con una proiezione pensata per un pubblico giovane e familiare.
L’apertura sarà con “Dragon trainer” di Dean DeBlois, film ispirato al romanzo “Come addestrare un drago” di Cressida Cowell, un titolo molto apprezzato per la sua capacità di combinare avventura e valori di crescita.
Gli appuntamenti successivi si svolgeranno con pellicole che spaziano dall’animazione alla narrazione di temi sociali importanti. Lunedì 8 dicembre si potrà vedere “Troppo cattivi 2” di Pierre Perifel, seguito il 26 dicembre da “Elio” di Adrian Molina. Il nuovo anno si apre il 1° gennaio con “Wicked” diretto da Jon M. Chu, mentre il 17 gennaio chiuderà la rassegna “La vita da grandi” di Greta Scarrano, tratto dal libro autobiografico “Mia sorella mi rompe le balle, una storia di autismo normale”, scritto dai fratelli Damiano e Margherita Tercon.
Le proiezioni inizieranno sempre alle 20:45. Per i minori di 14 anni, il biglietto d’ingresso è fissato a 5 euro, un’occasione accessibile per godersi storie pensate per i più giovani in un ambiente accogliente e familiare.