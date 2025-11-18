LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA CERCA 41 TIROCINANTI

BARZIO – La Comunità Montana Valsassina aderisce all’avviso n. 9/2025 di DoteComune per selezionare 41 tirocinanti destinati a progetti formativi sul territorio lombardo.

DoteComune è un’iniziativa formativa e professionale voluta da Regione Lombardia, Anci Lombardia, Ancitel Lombardia e i Comuni aderenti. Il progetto offre un’occasione unica per avvicinarsi alle istituzioni pubbliche, sperimentandosi in varie aree comunali. I partecipanti, infatti, non saranno solo semplici fruitori dei servizi, ma diventeranno operatori direttamente coinvolti nella loro erogazione.

La Comunità Montana Valsassina realizzerà un tirocinio formativo di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore. Ai tirocinanti sarà riconosciuto un contributo mensile di 500 euro e una certificazione delle competenze acquisite. L’inizio del percorso è fissato per il 16 dicembre.

Le candidature potranno essere presentate: via email all’indirizzo ragioneria@valsassina.it , tramite posta elettronica certificata a cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it (valide solo le domande inviate da possessori di PEC, con data e ora di ricezione che fanno fede), oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana Valsassina, via Fornace Merlo 2 a Barzio.