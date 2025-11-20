PELLIZZARO E CS CORTENOVA PROTAGONISTI ALLA FESTA DELLA CORSA IN MONTAGNA LOMBARDA

LECCO – Una nuova pagina di successi nella corsa in montagna giovanile lombarda è stata scritta nel corso della Festa della Corsa in Montagna Lombarda, evento celebrativo dei migliori risultati stagionali a livello regionale. Nella cornice della Camera di Commercio di Lecco sono stati premiati atleti e società simbolo del settore, davanti a esponenti istituzionali e dirigenti FIDAL.

Fra i protagonisti assoluti della Coppa Lombardia Ragazzi spicca Mirko Pellizzaro del CS Cortenova, indiscusso mattatore con 143 punti grazie a una stagione ricca di vittorie e piazzamenti eccellenti. Pellizzaro, orgoglio valsassinese, si conferma punto di riferimento del club gialloblù e dell’intero movimento.

Il CS Cortenova, ancora una volta, si è distinto sia a livello individuale sia come squadra. Nella Coppa Lombardia giovanile, la società si è confermata nella top six regionale e si è imposta anche nella speciale classifica dei Campionati Regionali di Società Under 18. Il talento emerge anche tra le Allieve: Serena Mascheri e Caterina Ciacci del CSC hanno centrato rispettivamente il secondo e il terzo posto nella Coppa Lombardia di categoria, dimostrando compattezza e crescita costante nel vivaio femminile.

Non è mancato il riconoscimento per i migliori giovani in campo internazionale: tra questi anche Francesco Gianola, portacolori dell”AS Premana, protagonista di una stagione esaltante con argento individuale e oro a squadre all’International Mountain Running Under 18 Cup, celebrato insieme alle azzurrine lombarde della categoria Allieve.

Una giornata che ha esaltato meriti sportivi e impegno, dando lustro alle società di territorio come CS Cortenova e AS Premana e agli atleti che rappresentano il futuro della corsa in montagna regionale.

RedSpo