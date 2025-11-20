SONDAGGIO VN. TROPPI COMUNI IN VALLE, LETTORI DIVISI

VALSASSINA – Dopo la Mostra della Capra Orobica, Valsassinanews ha proposto ai lettori un sondaggio su un tema che da anni divide amministratori e cittadini: l’organizzazione istituzionale del territorio. In una Valle composta da numerosi piccoli Comuni, ha ancora senso mantenere questa frammentazione o è tempo di pensare a una razionalizzazione?

TROPPI COMUNI IN VALLE? LETTORI DIVISI TRA IDENTITÀ E SEMPLIFICAZIONE

Il sondaggio ha raccolto 357 voti, e i risultati mostrano una comunità spaccata tra chi auspica un cambiamento e chi difende lo status quo. Il 34% dei partecipanti (123 voti) vorrebbe ridurre il numero dei Comuni a “tre o quattro al massimo”, mentre il 26% (94 voti) ritiene che “vada bene così”.

Il 18% (63 voti) individua nel campanilismo il principale ostacolo alle fusioni, mentre l’11% (39 voti) propone una soluzione radicale: un solo Comune per tutta la Valsassina. Più marginali le posizioni disilluse: il 5% (19 voti) cita il caso “Cortenova/Primaluna” come esempio da evitare, il 4% (15 voti) liquida il tema come “il solito magna-magna”. Solo il 2% complessivo si dichiara disinteressato o senza opinione.

Il tema delle fusioni amministrative resta delicato: da un lato l’efficienza e la semplificazione, dall’altro l’identità e la rappresentanza locale. I risultati del sondaggio confermano che la questione è tutt’altro che chiusa, e che ogni ipotesi di riforma dovrà fare i conti con sensibilità diverse e radicate.

Risposta Percentuale Voti Tre o quattro al massimo 34% 123 No, va bene così 26% 94 Il campanilismo frena le fusioni 18% 63 Sì, ne farei uno unico 11% 39 Bah, avete visto Cortenova/Primaluna… 5% 19 È sempre il solito magna-magna 4% 15 L’argomento non mi interessa 1% 2 Non ho idee precise in proposito 1% 2

PROSSIMO SONDAGGIO: ORA LEGALE TUTTO L’ANNO – CHE NE PENSI?

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda una proposta che torna ciclicamente nel dibattito nazionale: mantenere l’ora legale tutto l’anno. I valsassinesi sono favorevoli o contrari a questo importante cambiamento?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 27 novembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

