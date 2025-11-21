CADE LA NEVE (E NEMMENO TROPPA), SUBITO PROBLEMI SULLE NOSTRE STRADE

VALSASSINA – Nuova spruzzata di neve, non particolarmente intensa, dopo la mini nevicata di ieri in Valsassina. E subito scattano le difficoltà per la circolazione stradale. In un mix, segnalato dai lettori di VN e verificato dalla nostra redazione, di pulizia in ritardo e le solite inadeguatezze di automobilisti (e purtroppo pure di qualche conducente di mezzi pesanti).
Mancanza di pneumatici invernali montati e assenza di catene da neve a bordo hanno fatto scattare le prime contravvenzioni da parte della Polizia Stradale – prontamente convenuta in Valle per controllare la situazione e, appunto, elevare multe ai puntuali trasgressori.
Situazione monitorata, aggiorneremo costantemente l’articolo per tenervi informati.
RedViab
SU VN LA SITUAZIONE CLIMATICA:
METEO: IMPULSI PERTURBATI, DEBOLI PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE IN CALO
FOTO E VIDEO/LA PRIMA SPRUZZATA DI IERI:
NEVE DI NOVEMBRE IN VALSASSINA, GLI SCATTI DEI LETTORI DI VN
Foto in pagina da social