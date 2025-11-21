STASERA A PREMANA UN INCONTRO IN RICORDO DI “TARCI” FAZZINI

PREMANA – Il CAI di Premana organizza questa sera, venerdì 21 novembre alle 21 presso il Teatro San Rocco, un incontro dedicato alla memoria di Tarcisio “Tarci” Fazzini, nel trentacinquesimo anniversario della sua prematura scomparsa. L’alpinista premanese classe 1963, con le sue imprese in Val Masino e in Val Bregaglia, è stato un punto di riferimento per un nuovo modo di concepire l’arrampicata, che ha tracciato la strada per sportivi e appassionati dopo di lui.

Durante la serata sarà proiettato un filmato originale, arricchito dalle testimonianze e dai ricordi degli amici che hanno condiviso con lui esperienze e passioni.