CALCIO LECCO, VALENTE: “NON VEDO L’ORA DI AFFRONTARE IL CITTADELLA”

LECCO – La Calcio Lecco di mister Federico Valente si prepara al secondo grande appuntamento stagionale: domenica alle 20:30, infatti, i blucelesti affronteranno in casa il Cittadella, la squadra più in forma del momento nel girone A di Serie C.

Nella conferenza stampa della vigilia, Valente ha commentato la situazione meteo sottolineando come possa influire sul gioco, ma si mostra fiducioso per un miglioramento delle condizioni. Sul Cittadella: “Conosco bene il mister e la squadra è in forma, non vedo l’ora di scendere in campo per vedere chi si è preparato meglio per preparare l’avversario”, dice.