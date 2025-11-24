DERVIO. DOMANI SERATA SU TAGLIO BOSCO E BUONE NORME CON LA COM.TÀ MONTANA

DERVIO – La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in collaborazione con il Parco Regionale Grigna Settentrionale e il Comune di Dervio, organizza un incontro dedicato alla corretta gestione del bosco e alle normative sul taglio, che si terrà martedì 25 novembre alle 21 presso l’Aula Magna “Thomas Sankara” di Dervio.
L’iniziativa nasce per rispondere al crescente interesse dei giovani verso il settore forestale e supportare le nuove imprese con informazioni chiare e pratiche …