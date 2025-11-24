CANONI IDRICI, DA REGIONE OLTRE 200MILA EURO A VALSASSINA E VALVARRONE

MILANO – La giunta di Regione Lombardia ha approvato lo schema di Convenzione con la Provincia di Lecco per l’utilizzo delle risorse derivanti dai canoni idrici delle grandi derivazioni idroelettriche, relative ai proventi dell’anno 2024.

Per il 2024, alla Provincia di Lecco sono stati assegnati 503.240,19 euro, destinati a finanziare interventi di investimento sul territorio, in particolare opere pubbliche di difesa del suolo, manutenzione e potenziamento della viabilità provinciale, oltre a iniziative a beneficio delle comunità locali.

La Convenzione definisce modalità, obblighi e impegni tra Regione e Provincia, in attuazione dell’art. 20 della legge regionale 5/2020, che prevede il reinvestimento di una quota dei canoni idrici nei territori che ospitano gli impianti.

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, sottolinea come queste risorse rappresentino un sostegno concreto per la crescita del territorio: “Regione Lombardia continuerà a supportare investimenti mirati, efficaci e utili ai cittadini. La collaborazione istituzionale è fondamentale per ottenere risultati. Questa Convenzione garantisce risorse immediate e certe, permettendo di programmare interventi su infrastrutture e servizi strategici e aprendo la strada a ulteriori opportunità di sviluppo per il territorio.”

Piazza ha inoltre ringraziato l’assessore regionale Massimo Sertori per l’impegno costante e la collaborazione dimostrata nel valorizzare le risorse derivanti dai canoni idrici e nel sostenere i territori montani e provinciali.

Programma degli interventi:

1) “Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico presso reticolo idrico nel Comune di Casargo”

Importo finanziamento 103.240,19 € al quale il Comune di Casargo aggiungerà risorse per la completa attuazione dell’opera.

Ente attuatore: Comune di Casargo, previa convenzione / accordo con Provincia di Lecco per assegnazione risorse.

2) “SS.PP. area Valsassina e Val Varrone intervento di straordinaria manutenzione per contenimento boschivo compresi interventi di ripristino dissesto idrogeologico, a tutela della rete stradale extraurbana provinciale”

Importo finanziamento 100.000,00 €

Ente attuatore: Provincia di Lecco – Direzione Organizzativa IV – Protezione Civile trasporti e Mobilità – Viabilità.

3) “Messa in sicurezza della frana e ripristino delle funzionalità ambientali/naturalistiche/ forestali dell’area e dell’alzaia sull’Adda in Comune di Calco”

Importo finanziamento 300.000,00 € al quale il Comune di Calco aggiungerà ulteriori 50.000 € per un totale di 350.000 €.

Ente attuatore: Parco Adda Nord, previa convenzione / accordo con Provincia di Lecco per assegnazione risorse.