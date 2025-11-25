TORNA LA GIORNATA DEL TURISMO DEL LAGO DI COMO

LECCO – Mercoledì 26 novembre, si terrà nella sede lecchese della Camera di Commercio di Como-Lecco la Giornata del Turismo del Lago di Como 2025, un evento che riunisce stakeholder, operatori del settore e istituzioni per confrontarsi sul futuro turistico del territorio lariano. Dopo il successo della prima edizione nel 2024, l’iniziativa si concentra quest’anno sull’eredità dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, con l’obiettivo di valorizzare e far evolvere l’area del Lago di Como.

Il programma prevede l’accoglienza alle 9:45, seguita dai saluti istituzionali di figure come Ezio Vergani (presidente Camera di Commercio Como-Lecco), Mauro Piazza (sottosegretario all’Autonomia Regione Lombardia), e assessori al turismo dei Comuni di Como e Lecco. Si prosegue con gli interventi di Fabio Dadati sulla situazione attuale e le strategie future per il turismo lariano, di Carlo Guidotti che presenterà dati aggiornati del settore, e di Fabio Primerano con un’analisi dei trend turistici per il 2025.