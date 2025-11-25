CAMERA COMMERCIO: UN WEBINAR PER INDIVUARE I TENTATIVI DI FRODE

LECCO – La Camera di Commercio Como-Lecco in collaborazione con Unioncamere Lombardia, propone l’incontro gratuito webinar: “Come individuare i tentativi di frode mascherati da richieste di fornitura e/o partecipazione a tender internazionali“. Appuntamento online al 27 novembre dalle 9:30 alle 10:30.
L’incontro intende fornire alle imprese indicazioni pratiche per riconoscere e prevenire possibili tentativi di raggiro da parte di falsi intermediari o clienti che mirano a ottenere informazioni riservate o somme di denaro in modo fraudolento.
Durante l’incontro saranno presentati casi concreti, evidenziando gli elementi ricorrenti e offrendo consigli su come agire in situazioni sospette.