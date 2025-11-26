RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “NEL SILENZIO CHE ACCADE”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto eccezionalmente due immagini (in copertina e a fondo pagina) intitolate “Nel silenzio che accade”.

L’autore le descrive così:

Nel silenzio che accade

tra un ramo piegato e il respiro del monte,

la neve non cade: si posa.

Come una parola che ha trovato casa.

I fili dell’uomo attraversano il cielo,

ma non disturbano il canto delle cime.

Ogni passo nel bianco è un rito,

ogni sosta, una preghiera senza nome.

Nel bosco, il tempo si curva.

Gli abeti custodiscono segreti d’inverno,

e il sentiero che si apre

è un invito a ricordare chi siamo.

Non c’è fretta nel gelo,

solo la grazia di restare.

E guardare,

con occhi che non chiedono, ma accolgono.

In questo frammento di Valsassina, la neve non è solo stagione: è gesto lento, è respiro che si posa. Gli alberi custodiscono il silenzio, le montagne vegliano come antenati, e anche i fili dell’uomo sembrano accettare il ritmo della terra. Lo sguardo non cerca, accoglie. Camminare qui è come entrare in una preghiera fatta di luce, gelo e memoria. Dagli occhi di Chris è un invito a lasciarsi attraversare dalla bellezza che non chiede nulla, ma offre tutto.

Foto scattate a Primaluna il 21/11/2025

> TUTTE LE PUNTATE DELLA RUBRICA