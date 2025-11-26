“FIUMI SICURI”, A CORTENOVA INTERVENTI SULL’ARGINE DEL PIOVERNA

CORTENOVA – Nella giornata di ieri a Cortenova si è svolta l’esercitazione “Fiumi Sicuri”, che ha coinvolto circa 70 volontari appartenenti ai gruppi comunali di Protezione Civile di Cortenova, Pasturo, Colico, Valgreghentino e Bulciago. L’attività ha avuto come obiettivo la riduzione del rischio idrogeologico attraverso interventi di pulizia e messa in sicurezza delle sponde del torrente Pioverna.

L’operazione ha interessato il tratto di Bindo, lungo la pista ciclopedonale che collega il ponte al campo sportivo comunale, risalendo verso Taceno. I volontari della Protezione Civile hanno effettuato la rimozione di rovi e vegetazione spontanea sull’argine destro, per garantire il corretto deflusso delle acque e prevenire ostruzioni in caso di piena.

Per la gestione delle piante di grandi dimensioni sono stati utilizzati dispositivi di trazione e sollevamento a fune, necessari per trattenere la caduta e movimentare il materiale legnoso in sicurezza. L’impiego di queste attrezzature ha consentito di operare in conformità alle procedure di sicurezza previste.

Il coordinatore Enrico Vitali, a nome del gruppo di Cortenova, ha espresso un ringraziamento all’amministrazione comunale per il supporto fornito, in particolare per la dotazione delle nuove divise e per la decisione di destinare i gettoni di presenza dei consiglieri comunali alle attività della Protezione Civile.

