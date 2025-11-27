IL CFPA DI CASARGO RAPPRESENTA LECCO AL PREMIO ‘AIMO E NADIA GIOVANI’

CASARGO – Anche il CFPA di Casargo rappresenterà la provincia di Lecco nella terza edizione del “Premio Aimo e Nadia per i Giovani“, presentata ieri a Palazzo Lombardia. Il progetto, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il Gruppo Aimo e Nadia Milano, coinvolgerà nel 2026 undici istituti e centri di formazione di tutta la regione, con l’obiettivo di valorizzare l’intero patrimonio formativo ed enogastronomico lombardo.

I vincitori del contest accederanno a un percorso formativo retribuito di sei mesi, comprensivo di vitto e alloggio, seguito da sei mesi di contratto nelle realtà del Gruppo Aimo e Nadia. Un’esperienza che unisce scuola e professione, trasformando la formazione in un’opportunità concreta di crescita e di carriera.

Il tema dell’edizione 2026, “Nutrire il Futuro: Cultura, Consapevolezza, Creatività“, guiderà gli studenti nella realizzazione di piatti e progetti che raccontino la Lombardia contemporanea attraverso sostenibilità, biodiversità e filiere locali.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sottosegretario regionale (lecchese) Mauro Piazza, che ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento del centro di formazione dell’Alta Valsassina: “Il CFPA Casargo è da anni un fiore all’occhiello della nostra provincia, una realtà capace di combinare qualità formativa, esperienze internazionali e un forte radicamento territoriale. Il suo ingresso nel Premio Aimo e Nadia ribadisce la centralità di questo istituto nella filiera lombarda dell’ospitalità. I nostri ragazzi hanno talento, passione e senso di responsabilità: sono certo che sapranno distinguersi e portare alto il nome del territorio lecchese”. Piazza ha poi aggiunto: “Regione Lombardia continua a investire in percorsi che non si fermano alla competizione, ma accompagnano i giovani in un vero cammino professionale. Questo modello, basato sulla collaborazione tra pubblico e privato, offre ai ragazzi strumenti concreti per costruire un futuro stabile e qualificato”.

La finale del contest si terrà martedì 14 aprile 2026 al Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia, in un anno simbolico che vedrà la regione al centro delle Olimpiadi Milano–Cortina 2026.

