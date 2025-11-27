DISAGI PER LA FIBRA OTTICA: 12 PEC DAL COMUNE DI CREMENO ALLA DITTA MA…

CREMENO – Giunge in redazione una lettera a firma del sindaco Pier Luigi Invernizzi riguardo i pesanti disagi alla viabilità e non solo, causati dalla posa della fibra ottica nel territorio comunale di Cremeno.

Un problema che non si riesce a risolvere: “Ci pervengono legittime rimostranze dei cittadini” dichiara Invernizzi a VN, che ha deciso di spiegare ai residenti “quello che stiamo facendo per dare riscontro alle lamentele”.

Ecco il testo della comunicazione inviata dal municipio:

–

PROGETTO FTTH SITO NEL COMUNE DI CREMENO NELL’AMBITO DEL BANDO BUL – POSIZIONAMENTO FIBRA OTTICA DISAGI ARRECATI SUL TERRITORIO

Con la presente desidero informarvi in merito ai lavori di cui in oggetto, che stanno interessando il territorio comunale di Cremeno e non solo, i quali stanno arrecando vari disagi e gravi problematiche legate alla viabilità.

Le criticità sono state prese in carico dall’Ufficio Tecnico Comunale e dal Servizio di Polizia Locale, anche quelle segnalate dai privati cittadini, e in particolare riguardano: interruzioni temporanee di servizi essenziali, danni a infrastrutture pubbliche e private, problemi di sicurezza e di accesso durante le operazioni di posa e mancati ripristini sulla sede stradale.

Al fine di affrontare e risolvere efficacemente tali problematiche, sono state inviate dal mese di Giugno sino ad oggi n. 12 PEC alla società incaricata dei lavori, richiedendo interventi tempestivi e un’adeguata comunicazione alle parti interessate oltre ad una maggiore attenzione per il ripristino dello stato dei luoghi ed alla corretta tenuta delle aree di cantiere.

Allo stato attuale purtroppo nostro malgrado, non sono stati ottenuti risultati tangibili, con evidente disagio da parte della Cittadinanza. Ulteriormente si è provveduto anche ad informare il Prefetto di Lecco ed il Presidente di ANCI Lombardia circa la situazione venutasi a creare; il Prefetto ha richiesto alla società esecutrice dei lavori di volere comunicare, allo stesso, elementi informativi e di adottare tempestivamente i necessari adeguamenti correttivi in ordine a quanto segnalato dal Comune di Cremeno e non solo.

Tale situazione in capo all’Amministrazione Comunale è diventata insostenibile, ritengo importante e doveroso informare la Cittadinanza circa le iniziative intraprese, e richiede l’intervento degli Enti preposti affichè si dia seguito ad una corretta esecuzione dei lavori a tutela dei diritti dei cittadini e garantire un corretto svolgimento delle attività, riconoscendo che la realizzazione dell’infrastruttura in menzione è sicuramente strategica e di fondamentale importanza.

Ringraziandovi per l’attenzione e la collaborazione,

IL SINDACO

Pier Luigi Invernizzi